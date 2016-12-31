Новий Погляд, інтернет-видання

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Стало відомо, помічника якого нардепа спіймали сьогодні на вимаганні хабара•  Президент присвоїв звання Герой України загиблому на Світлодарській дузі Микиті Яровому•  Як Президент Порошенко вітав воїнів на передовій. Оприлюднено відео•  1 січня громадський транспорт Львова курсуватиме у режимі вихідного дня•  У Львові змінили маршрути руху сімох автобусів. Нова схема руху•  Феєричний тріумф львівських шахів•  На Сході загинуло ще двоє українських бійців•  По справі Єфремова оголошено в розшук ще одного екс-нардепа•  СБУ розпочало кримінальне провадження щодо розпалювання національної ворожнечі газетою російської громади Львова•  Кохана Лещенка назвала українців «мелкими, примитивными тварями»•  

Ексклюзивний погляд

З Новим Роком! Нехай усе буде вперше!

Навіть у наш непевний час потрібно бути хоч трохи оптимістами і хоч трохи романтиками! Не боятися робити щось уперше. Бо нагородою за перший крок обов’язково будуть відчуття радості та щастя »»»
31.12.2016

«Влада Львова відхрестилася від фестивалю, присвяченого пісням з україно-російської війни» - голова оргкомітету «Сурм звитяги»

"Певно, у Садового вважають, що російський «Альфа-джаз» потрібніший українському Львову, ніж пісні про наших воїнів", - обурюється голова оргкомітету »»»
17.11.2016

Газетний скандал у Львові. Облрада просить СБУ розібратися з газетою «Русский вестник»

У понеділок, 15 листопада, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк офіційно звернеться до СБУ з проханням з’ясувати відповідність до законів України матеріалів, поширених у виданні Російської общини Львова “Русский вестник» »»»
12.11.2016

Приміщення колишнього Російського центру у Львові потрібно освятити і створити там Будинок українського війська – активіст

На круглому столі з обговорення умов конкурсу на приміщення у Львові по вулиці Короленка, де розташовувався Російський культурний центр, прозвучало ряд конструктивних пропозицій від волонтерів та громадських активістів »»»
09.11.2016

Друг Путіна Тото Кутуньйо запланував концерт у Львівській опері       

15 листопада у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім.. Соломії Крушельницької запланований концерт 73-річного італійського співака Тото Кутуньйо »»»
03.10.2016

«В українського війська неймовірна сила духу і тому його не здолати. Ваші сусіди це теж розуміють», - старійшина естонського Кайтселійту

«Повірте, українці, що ваші сусіди, які нині вже стали очевидними ворогами, теж це бачать і розуміють. Вони усвідомлюють всю боєздатність української армії, силу духу українців. Усвідомлюють і роблять для себе висновки», - наголосив Калев Наур »»»
03.10.2016

У Німеччині припинять розслідування вандалізму на могилі Бандери. Бо не можуть знайти винних

У Німеччині буде припинено розслідування фактів вандалізму стосовно могили Степана Бандери, що знаходиться на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф »»»
28.09.2016

«Якби в Україні був військовий стан, з Єфремовим ніхто б не панькався. Його би просто розстріляли», - боєць «Сокіл»

«У Луганську добре знають, хто такий Єфремов і скільки лиха він наробив Україні», - заявив «Погляду» уродженець Луганщини, український розвідник Геннадій Фімін «Сокіл» »»»
27.09.2016

Родина Бандери вирішила погодитися на перенесення праху провідника в Україну – народний депутат

«Днями у Мюнхені я мав розмову із зятем провідника паном Андрієм Куцаном. Він заявив мені, що родина прийняла рішення погодитися на перевезення праху Степана Бандери в Україну. Проте це можливе лише за двох умов», - розповів Хміль »»»
26.09.2016

«Я написав книгу як заяву про злочини Росії у Гаазький трибунал», - український розвідник з Луганщини «Сокіл»

«Моя книга – це прямий доказ злочинних дій Росії. Я розкрив імена сепаратистів, котрі займалися підривною роботою і колотили бучу на Донбасі ще до входження російських військ. Я продемонстрував, у тому числі й на фотографіях, їхні зв’язки з російськими політиками», - зазначає Фімін »»»
19.09.2016

Львівський адвокат озвучив власну версію підпалу автомобіля

Підпал автомобіля «Субару», на якому їздив львівський адвокат Олексій Торопчин і який належав його дружині, сам потерпілий пов’язує з професійною адвокатською діяльністю »»»
11.09.2016

Уночі спалили авто львівському адвокату, колишньому УБОЗівцю       

Сам потерпілий, за даними «Погляду», виключає можливість підпалу через його правоохоронну діяльність. Натомість він припускає, що підпал пов'язаний з його адвокатською роботою, оскільки у нього були конфлікти в суді і він навіть отримував погрози »»»
11.09.2016

Завтра у Верховні Раді очікується скандал через звернення щодо антиукраїнських рішень польського Сейму – джерело

Завтра у Верховній Раді може бути розглянуто звернення щодо антиукраїнських рішень польських Сенату та Сейму, якими події Волинської трагедії було визнано «геноцидом» українців проти поляків »»»
07.09.2016

«Знаємо як повернути тебе до твоєї країни у дешевій труні» - ліванський бізнесмен заявляє, що у Львові йому знищують бізнес і погрожують вбивством

У листі, який підприємець надав у розпорядження «Погляду», зокрема, йдеться: «Ми можемо тебе вбити в любий момент, але не до того як зруйнуємо усюди тебе, твій бізнес і тих, хто тобі допомагає. В тебе є шанс уникнути цього… $ і отримати назад свої документи або смерть – на твій вибір» »»»
31.08.2016

«Війна не поставила нас на коліна» - у Львові вийшла унікальна книга спогадів бійців АТО

У четвер, 18 серпня, світ побачило друге видання книги «Війна не поставила нас на коліна», до якого увійшло 83 розповіді про бійців Збройних Сил, гвардійців, добровольців, медиків, волонтерів з України та усього світу »»»
18.08.2016

«У Львові будують у двох новітніх стилях: «хай-так» і «фіг-з-ним». ТОП-10 жартів про львівську владу від братів Радковців

Мало хто у Львові не знає Петра та Івана Радковців – популярних гідів, дослідників міста, волонтерів. Самі себе вони полюбляють називати «професійними львів’янами». Але друзі і колеги знають, що брати Радковці ще й надзвичайні дотепники »»»
02.08.2016

«У нас завжди вміли закопувати гроші в землю, тепер хочуть їх топити», - дослідники Львова про ідею міської влади відкопати став позаминулого століття       

«Тут пахне чистим відмиванням грошей. Хто і звідки фінансує і фінансуватиме далі всі заздалегідь абсурдні візуалізації та проекти? За які гроші, в разі чого, все це робитиметься? Або обберуть львів’ян, або «нагріють» інвестора», - вважає Іван Радковець »»»
29.07.2016
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Як «рускій мір» розігрує у Львові «польську карту»

19.12.2016

Бензиновий король Віталій Антонов

17.12.2016

«Потрібно дуже ретельно боротися з пропагандою, яка роз’єднує наші народи». Розмова з Малґожатою Ґосєвскою, депутаткою Сейму Польщі, автором доповіді про злочини Росії на Донбасі

15.12.2016 Василь СИДОРОВИЧ

Українська банківська система вчить триматися від неї подалі

19.12.2016
Андрій БЕРЕЖАНСЬКИЙ

Нація вільних та мужніх

21.11.2016
Олег КАНІВЕЦЬ

Ставлення українців до процесу декомунізації та окремих історичних постатей

17.11.2016
Олексій АНТИПОВИЧ

Як «рускій мір» розігрує у Львові «польську карту»

Етапи «прохолоди» у стосунках Польщі з Україною настають акурат після Майданів. Це вже якась дурна традиція. Польща декларує себе адвокатом України у Європі, до честі «начальників панства» відстоює наші позиції поміж євроспільноти, але водночас за першої ж нагоди намагається вдарити у больову зони
19.12.2016

Бензиновий король Віталій Антонов

Глава концерну «Галнафтогаз» Віталій Антонов стало входить до числа найбагатших людей України, і протягом багатьох років очолює рейтинг найзаможніших львів’ян
17.12.2016

Ярмаркові надприбутки або Традиційний передріздвяний скандал у Львові

Організатори цьогорічного Різдвяного ярмарку у Львові, за орієнтовними підрахунками, зароблять понад 5,5 мільйона гривень, а в міську казну заплатять лише 105 тисяч
08.12.2016

«Потрібно дуже ретельно боротися з пропагандою, яка роз’єднує наші народи». Розмова з Малґожатою Ґосєвскою, депутаткою Сейму Польщі, автором доповіді про злочини Росії на Донбасі

Недавно у Львівському університеті відбулася 9-та сесія Міжпарламентської асамблеї України та Польщі, присвячена обговоренню питань двостороннього співробітництва у справах безпеки та спільній протидії російській агресії
15.12.2016 Василь СИДОРОВИЧ

Що про Трампа говорять у Лондоні і яке це значення має для України

Ключова проблема Клінтон була у тому, що у неї виявилося забагато політичного багажу. Народ втомився від такої еліти, натомість демократи сьогодні у своїй поразці звинувачують усе на світі, окрім себе самих
15.11.2016 Андрій БЕРЕЖАНСЬКИЙ

Естонський оборонний досвід для української армії

Сьогодні Естонія – одна з найменших країн Європейського Союзу. Проте за всіма соціально-економічними показниками ця держава є найбільш успішнішою на всьому пострадянському просторі. У 1991-му, вийшовши з орбіти російського впливу, маленька Естонія і сьогодні змушена прикладати надто багато зусиль, аби стримувати імперсько-колоніальні апетити Кремля
02.11.2016

Шлях бою і творчості. Богдан Ковальчин: із радійника – в десантники, із десантника – у музиканти

«На мою думку, на Майдані треба було діяти набагато жорстокіше», – щиро зізнається Богдан. – «В першу чергу треба було більш радикально діяти із тими людьми, які час від часу виходили на сцену. Якби ми так діяли, можливо ті, які прийшли до влади, мали би більше страху й розуміли, що люди можуть їх зупинити»
20.09.2016 Юрій СКОБАЛО

«Ворожка нагадала мені, що житиму до 87-ми…». Пам'яті Романа Іваничука

Сьогодні, 17 вересня, помер Роман Іваничук. Людина великої душі і великої долі. У свій 80-річний ювілей письменник розповідав «Погляду» про творчість, старовинну гуцульську бартку, ворожіння та родові закляття. Ми вирішили продублювати цю розмову, аби ще раз – хоча б із відстані часу – почути слова Майстра. Тим більше, що слова виявилися пророчими…
17.09.2016 Степан ГРИЦЮК

«Бог рятував мене чотири рази». Бойові спогади офіцера «вісімдесятки»

Увесь світ облетіла звістка про славнозвісних «кіборгів», які понад 200 днів утримували Донецький аеропорт. Про них знімали фільми, писали вірші, складали пісні. Проте поза увагою багатьох журналістів та сценаристів залишилися герої, котрі ціною власних життів відстоювали Луганський аеропорт
03.08.2016 Юрій СКОБАЛО

Усе про розкриття замаху на Богдана Копитка. Офіційні заяви та інсайдерська інформація

Особисто на пам’яті автора львівська правоохоронна система могла похвалитися успіхами в розкритті замовних убивств чотири рази. Силовики розкрили вбивство кримінального авторитета Ігоря Френкіля («Фреки»), замах на власника ринку «Шувар» Романа Федишина, ліквідацією кілера міжнародного класу Володимира Марка (Біби») і ось тепер четвертий надрезонансний випадок — замах на львівського бізнесмена Богдана Копитка в результаті якого загинуло двоє охоронців і водій автомобіля
29.09.2016 Микола САВЕЛЬЄВ

Диверсанти проти Богдана Копитка. Подробиці і версії резонансного замаху

Усі фахівці сходяться на думці, що вибухи і постріли, які пролунали цього тижня на дорозі до Старого Села, — це не просто звичайні бандитські «розбірки» чи спонтанне застосування зброї, а добре продумана і ретельно вивірена диверсійна робота, яку могли зробити люди, котрі добре знають основи мінно-підривної справи, маскування,тактики і логістику проведення подібних заходів
01.09.2016 Микола САВЕЛЬЄВ
Афіша
Форум видавців у Львові 2015
9-13 вересня 2015, різні локації
ЛЬВІВ – це ФОРУМ ВИДАВЦІВ , авторів, друкарів, бібліотекарів, перекладачів, журналістів, освітян, а також ЧИТАЧІВ!У цей день відбудеться низка цікавих заходів. 

Вперше Форум видавців та Львівський міжнародний літературний фестиваль відвідають автори з Зімбабве, Китаю і Єгипту, а також з Білорусі, Бразилії, Естонії, Ізраїлю, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Фінляндії, Франції. Перелік країн та учасників постійно оновлюється.
 
Володимир В'ятрович
історик

 "Нам потрібен "ленінопад" не лише на площах наших міст, але в наших головах".

 
 