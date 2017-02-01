Новий Погляд, інтернет-видання

Лісничі війни на Львівщині Останнім часом про незаконні вирубки лісу не писав хіба лінивий. Тему «зелених легень» експлуатують як можновладці, так і громадські активісти. Словом, формується громадська думка, що ліс є «священною коровою», рубати його ні в якому разі не можна. А всі лісники – злодії апріорі

Шлях бою і творчості. Богдан Ковальчин: із радійника – в десантники, із десантника – у музиканти «На мою думку, на Майдані треба було діяти набагато жорстокіше», – щиро зізнається Богдан. – «В першу чергу треба було більш радикально діяти із тими людьми, які час від часу виходили на сцену. Якби ми так діяли, можливо ті, які прийшли до влади, мали би більше страху й розуміли, що люди можуть їх зупинити» Юрій СКОБАЛО