Новий Погляд, інтернет-видання

«На мою думку, на Майдані треба було діяти набагато жорстокіше», – щиро зізнається Богдан. – «В першу чергу треба було більш радикально діяти із тими людьми, які час від часу виходили на сцену. Якби ми так діяли, можливо ті, які прийшли до влади, мали би більше страху й розуміли, що люди можуть їх зупинити»

Юрій СКОБАЛО