Новий Погляд, інтернет-видання

Ексклюзивний погляд
З Новим Роком! Нехай усе буде вперше!
Навіть у наш непевний час потрібно бути хоч трохи оптимістами і хоч трохи романтиками! Не боятися робити щось уперше. Бо нагородою за перший крок обов’язково будуть відчуття радості та щастя »»»
31.12.2016
«Влада Львова відхрестилася від фестивалю, присвяченого пісням з україно-російської війни» - голова оргкомітету «Сурм звитяги»
"Певно, у Садового вважають, що російський «Альфа-джаз» потрібніший українському Львову, ніж пісні про наших воїнів", - обурюється голова оргкомітету »»»
17.11.2016
Газетний скандал у Львові. Облрада просить СБУ розібратися з газетою «Русский вестник»
У понеділок, 15 листопада, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк офіційно звернеться до СБУ з проханням з’ясувати відповідність до законів України матеріалів, поширених у виданні Російської общини Львова “Русский вестник» »»»
12.11.2016
Приміщення колишнього Російського центру у Львові потрібно освятити і створити там Будинок українського війська – активіст
На круглому столі з обговорення умов конкурсу на приміщення у Львові по вулиці Короленка, де розташовувався Російський культурний центр, прозвучало ряд конструктивних пропозицій від волонтерів та громадських активістів »»»
09.11.2016
Друг Путіна Тото Кутуньйо запланував концерт у Львівській опері
15 листопада у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім.. Соломії Крушельницької запланований концерт 73-річного італійського співака Тото Кутуньйо »»»
03.10.2016
«В українського війська неймовірна сила духу і тому його не здолати. Ваші сусіди це теж розуміють», - старійшина естонського Кайтселійту
«Повірте, українці, що ваші сусіди, які нині вже стали очевидними ворогами, теж це бачать і розуміють. Вони усвідомлюють всю боєздатність української армії, силу духу українців. Усвідомлюють і роблять для себе висновки», - наголосив Калев Наур »»»
03.10.2016
У Німеччині припинять розслідування вандалізму на могилі Бандери. Бо не можуть знайти винних
У Німеччині буде припинено розслідування фактів вандалізму стосовно могили Степана Бандери, що знаходиться на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф »»»
28.09.2016
«Якби в Україні був військовий стан, з Єфремовим ніхто б не панькався. Його би просто розстріляли», - боєць «Сокіл»
«У Луганську добре знають, хто такий Єфремов і скільки лиха він наробив Україні», - заявив «Погляду» уродженець Луганщини, український розвідник Геннадій Фімін «Сокіл» »»»
27.09.2016
Родина Бандери вирішила погодитися на перенесення праху провідника в Україну – народний депутат
«Днями у Мюнхені я мав розмову із зятем провідника паном Андрієм Куцаном. Він заявив мені, що родина прийняла рішення погодитися на перевезення праху Степана Бандери в Україну. Проте це можливе лише за двох умов», - розповів Хміль »»»
26.09.2016
«Я написав книгу як заяву про злочини Росії у Гаазький трибунал», - український розвідник з Луганщини «Сокіл»
«Моя книга – це прямий доказ злочинних дій Росії. Я розкрив імена сепаратистів, котрі займалися підривною роботою і колотили бучу на Донбасі ще до входження російських військ. Я продемонстрував, у тому числі й на фотографіях, їхні зв’язки з російськими політиками», - зазначає Фімін »»»
19.09.2016
Львівський адвокат озвучив власну версію підпалу автомобіля
Підпал автомобіля «Субару», на якому їздив львівський адвокат Олексій Торопчин і який належав його дружині, сам потерпілий пов’язує з професійною адвокатською діяльністю »»»
11.09.2016
Уночі спалили авто львівському адвокату, колишньому УБОЗівцю
Сам потерпілий, за даними «Погляду», виключає можливість підпалу через його правоохоронну діяльність. Натомість він припускає, що підпал пов'язаний з його адвокатською роботою, оскільки у нього були конфлікти в суді і він навіть отримував погрози »»»
11.09.2016
Завтра у Верховні Раді очікується скандал через звернення щодо антиукраїнських рішень польського Сейму – джерело
Завтра у Верховній Раді може бути розглянуто звернення щодо антиукраїнських рішень польських Сенату та Сейму, якими події Волинської трагедії було визнано «геноцидом» українців проти поляків »»»
07.09.2016
«Знаємо як повернути тебе до твоєї країни у дешевій труні» - ліванський бізнесмен заявляє, що у Львові йому знищують бізнес і погрожують вбивством
У листі, який підприємець надав у розпорядження «Погляду», зокрема, йдеться: «Ми можемо тебе вбити в любий момент, але не до того як зруйнуємо усюди тебе, твій бізнес і тих, хто тобі допомагає. В тебе є шанс уникнути цього… $ і отримати назад свої документи або смерть – на твій вибір» »»»
31.08.2016
«Війна не поставила нас на коліна» - у Львові вийшла унікальна книга спогадів бійців АТО
У четвер, 18 серпня, світ побачило друге видання книги «Війна не поставила нас на коліна», до якого увійшло 83 розповіді про бійців Збройних Сил, гвардійців, добровольців, медиків, волонтерів з України та усього світу »»»
18.08.2016
«У Львові будують у двох новітніх стилях: «хай-так» і «фіг-з-ним». ТОП-10 жартів про львівську владу від братів Радковців
Мало хто у Львові не знає Петра та Івана Радковців – популярних гідів, дослідників міста, волонтерів. Самі себе вони полюбляють називати «професійними львів’янами». Але друзі і колеги знають, що брати Радковці ще й надзвичайні дотепники »»»
02.08.2016
«У нас завжди вміли закопувати гроші в землю, тепер хочуть їх топити», - дослідники Львова про ідею міської влади відкопати став позаминулого століття
«Тут пахне чистим відмиванням грошей. Хто і звідки фінансує і фінансуватиме далі всі заздалегідь абсурдні візуалізації та проекти? За які гроші, в разі чого, все це робитиметься? Або обберуть львів’ян, або «нагріють» інвестора», - вважає Іван Радковець »»»
29.07.2016